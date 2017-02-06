«Я не поеду домой, пока стрелять не перестанут»

Уже четыре дня он, как и семеро других детей, живет в поселке Урзуф Мангушского района и привыкает к тишине. Всего на базу отдыха приехало 23 жителя. О переселенцах заботятся полицейские, которые находятся рядом 24 часа в сутки. По инициативе руководителя районной полиции Александра Вапирова сегодня маленькие гости посетили детский игровой комплекс, чтобы отвлечься от тоски по дому, адаптироваться к спокойной жизни и вернуться в детство, которое цинично отобрали у них террористы.

В 11 часов автобус с детьми в сопровождении взрослых и полицейских останавливается перед развлекательным центром. Дети выходят оттуда осторожно и спрашивают по очереди взрослых «А это еще Мариуполь?». Впервые их родной дом — Авдеевка – пострадала от обстрелов в 2015-м, а с конца января 2017 года террористы не прекращают огонь. «Стреляют очень сильно, когда днем, когда ночью, а когда целыми днями. Тогда мы выходим из дома и пережидаем на улице, или прячемся в подвале», — рассказывает Никита. Парень признается, что очень страшно, но он по-взрослому держится. В Урзуфе ему нравится море и … тишина.

Встречает их в зале директор мариупольского филиала центра «Флай Кидс» Олег Игоревич. Он сразу откликнулся на обращение руководства мангушской полиции и охотно предоставил комплекс на несколько часов в распоряжение маленьких разбойников. Он знакомится с посетителями и рассказывает о правилах поведения в заведении, после чего комната за комнатой дети испытывают свои силы, прыгают, проходят лабиринты и поля с шариками. Везде визитеров сопровождают аниматоры, которые делают «путешествия» детей ярче и интереснее. Едва ли не впервые за долгое время дети выглядят счастливыми и беззаботными. Некоторые из взрослых со слезами на глазах наблюдают за ними в сторонке, другие, не стесняясь, играют рядом.

«Мне нравится здесь, не поеду домой, пока стрелять не перестанут, там я спать не могу», — делится Максим, который живет в частном доме Авдеевки вместе с бабушкой и тетей.

В конце трехчасовой встречи гостей ждали танцы, фотографии на память и обед. Покидали комплекс дети с приятной усталостью и искренней благодарностью полицейским за организацию досуга и неравнодушие.