«Я устала! Он постоянно болеет и плачет!»

Мальчику почти два года, он требует немедленного лечения, однако мать вместо внимания ему, предпочла спиртное. Женщину осмотрели в медучреждении на степень опьянения и привлекли к ответственности по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ребенок в больнице.

Вчера собрание актива района было прервано пьяным шумом в коридоре. Спустя несколько секунд открылась дверь, а в помещение зашла женщина с коляской, в которой спал мальчик. Сначала она говорила, что вообще не хочет больше ребенка, а затем и сама запуталась, что на самом деле ей нужно.

Ей 34 года, и она воспитывает сына самостоятельно. По ее словам, он с самого начала «достался» женщине трудно. С первых дней и до сих пор часто болеет, постоянно плачет, кроме того, ей просто не с кем оставить малыша, чтобы пойти по делам. Сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем. Он нуждается в лечении, однако матери все надоело. «В отчаянии» — так описывает женщина свое состояние.

Сейчас ребенок помещен в медучреждение. Там специалисты осмотрят малыша, установят диагноз и назначат лечение.

В отношении горе-матери составлены протоколы по ст.178 «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде» и ст.184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.

Лишь после того, как нарушительница будет готова к воспитанию малыша, а полицейские совместно с представителями соцслужб осмотрят, в каких условиях он будет расти, комиссия решит вопрос о его возвращении в семью.