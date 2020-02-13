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Як Маріуполь відсвяткує Масляну

Опубликовано 28 Фев 2020

85626-87038175_2574528272873299_121541278054744064_oУ суботу, 29 лютого, Маріуполь масштабно відсвяткує Масляну. Гуляння проходитимуть біля драматичного театру з 13:00 до 19:00. Маріупольців та гостей міста очікує безліч локацій та інноваційна фотозона. На святі можна буде скуштувати святкові страви — млинці та вареники.

На головній сцені виступлять кращі міські колективи. Театралізоване дійство з народними іграми, танцями та обрядами пройде на Театральній площі. На локації розгорнеться мобільний лицарський атракціон — «Кочовище». Усі охочі зможуть сфотографуватися в середньовічних обладунках, взяти участь у лицарських змаганнях або навчитися стрільбі з лука.

Завітавши до «Містечка майстрів», можна буде спробувати себе в ролі коваля та придбати на пам’ять ковані сувеніри. На «Козацькому подвір’ї» пригощатимуть млинцями та познайомлять з культурою предків.

Завершиться святкування традиційним спалюванням триметрового опудала та яскравим fire-шоу о 17:00. Після почнеться тематична дискотека в супроводі ді-джеїв.​

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