Як не стати жертвою торговців людьми

Часто жертвами злочинців стають люди, котрі виїжджають на роботу за кордон. Правоохоронці радять – аби не стати жертвою злочинців, перед виїздом за кордон необхідно дотримуватись правил:

- Дізнайтеся про візу, яка вам потрібна, зателефонувавши до консульського відділу при посольстві країни, до якої збираєтесь їхати або перевірте інформацію на їх веб-сторінці.

- Переконайтесь, що працевлаштування на запропоновану Вам посаду буде законним. Працюючи нелегально Ви порушуєте закон. Для законного працевлаштування за кордоном необхідно мати дозвіл на роботу, відповідну візу, трудовий контракт;

- З’ясуйте, чи має фірма, що займається Вашим працевлаштуванням, відповідну ліцензію, зателефонувавши до Державної служби занятості України за телефоном (044)-287-25-95, або перевіривши «перелік фірм, які отримали ліцензію на працевлаштування закордоном» на веб-сторінці Державної служби занятості;

- Плануючи участь у молодіжних програмах, перевірте легітимність діяльності агенції-посередника;

- Уважно читайте трудовий договір (контракт). Підписуйте лише документи, складені зрозумілою для Вас мовою.

- Повідомте своїх родичів або близьких про деталі поїздки, залиште їм детальну інформацію про закордонного роботодавця, а також копію свого паспорта та інших документів, пов’язаних із Вашою поїздкою;

- Заздалегідь знайдіть та візьміть із собою контактну інформацію посольства або консульства України та інших організацій, що надають допомогу мігрантам у країні, до якої збираєтесь.

Під час подорожі та перебуваючи за кордоном:

- Довіряйте свої документи лише уповноваженим посадовим особам. Ні в якому разі не залишайте свій паспорт у якості застави та не віддавайте його роботодавцям «для реєстрації» або з інших причин;

- Зареєструйтеся в українському посольстві/консульстві в країні, де Ви плануєте залишатися довше, ніж на три місяці.

- Зберігайте копії всіх важливих документів (віза, закордонний паспорт, національний паспорт, страховий поліс, контракт, запрошення тощо) у безпечному місці – окремо від оригіналів.

- Підтримуйте постійний контакт із родичами та близькими, повідомляйте їм про зміну місця роботи або проживання.

Нагадуємо контакти Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми: 0 800 505 501 та 527.