Як поліцейські собаки виявляють замасковану зброю

У 2018 році службові собаки допомогли вилучити понад 100 кг вибухівки та розкрити 70 злочинів. Що потрібно, щоб чотирилапий товариш перетворився на професійного детектива, розповідають інструктори кінологічного центру поліції Донецької області.

Поряд з новітніми технологіями поліція Донеччини використовує у протидії злочинності перевірену часом «зброю» — собак. У кінологічному центрі, який базується в Маріуполі, їх розводять, виховують та утримують. Філіал підрозділу є також у Краматорську.

Службові собаки застосовуються при розкритті злочинів, обшуках, перевіряють місця масових заходів, виїжджають на злочини, патрулюють вокзали. Щоб знайти лігво злочинця або викинуте ним знаряддя злочину, не треба обстежувати сантиметр за сантиметром — варто лише покластися на нюх свого вихованця.

За допомогою чотирилапого спецназу в 2018 році поліцейські виявили 268 вибухових пристроїв, 24 одиниці вогнепальної зброї, 154 боєприпаси, більше 14 тисяч патронів та майже 112 кг вибухових речовин.

Наразі в центрі з урахуванням цуценят — 35 вихованців, з них 18 сертифіковані за напрямками — пошук зброї, наркотиків та людини.

«Щоб отримати сертифікат, собака має пройти складний іспит — пошук на транспорті, у приміщенні та в ручній поклажі. Закладки робляться у недоступних місцях, вони повністю закриті — у банках або загорнуті у скотч», — зазначає начальник кінологічного центру поліції Донецької області Леонід Котов.

Розпізнавати запахові сліди майбутні «детективи» тренуються за допомогою спеціального приладу у вигляді каруселі. У розташованих на ній ємностях — різні речовини, а в одні з банок ховаються ватні диски, просочені замінником запаху – наприклад тротилу або будь-якого наркотику.

Щоб наблизити навчання до реальних умов, до розшукуваного предмету підкладаються подразники з різким запахом – наприклад, рідина для миття скла, спеції, бензин. Так собака навчається не звертати уваги на сторонні запахи.

Наприклад, бензин, який присутній в авто, мав би дезорієнтувати собаку, але насправді це ніяк не впливає на його роботу. Вибухову речовину, сховану у баку, пес знаходить дуже швидко.

«Найбільш складною вважається робота розшукового собаки – це більша кількість вправ та більше навантаження. Собака не тільки шукає людину, але й вибирає речі, вибирає людину, шукає гільзи, затримує порушників. Собаці важливо бути фізично витривалим, адже коли йде по сліду, він долає багато перешкод», — розповідає молодший інспектор-кінолог Тарас Куба.

Він є напарником першого «випускника» кінологічного центру – слідової вівчарки Тумана. Саме Туман не дав злочинцю уникнути покарання, за кілька хвилин знайшовши на великій території головний речовий доказ – ніж з краплиною крові.

Однак доводилося собаці проходити по сліду і по 10 км сільськими дорогами. Щоб бути готовими до випробувань, хвостаті «спецназівці» долають смугу перешкод, яка облаштована на базі центру. Тут є двометровий бар’єр, сходи, лаз, міст.

Поліцейські кінологи готують собак і до захисної служби.