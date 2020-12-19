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Як працюватиме муніципальний транспорт у новорічну ніч

Опубликовано 30 Дек 2020

100359-photo_2020-12-19_16-05-0131 грудня та 1 січня, для забезпечення мешканців міста транспортним сполученням, будуть внесені зміни у роботу транспорту. Про це повідомляє департамент транспорту та зв’язку міської ради.

Так, 31 грудня буде подовжено час роботи комунального транспорту до 00:00. У новорічну ніч 1 січня з 00:00 до 05:00 буде організована робота додаткового,  чергового комунального транспорту за напрямками:

  • Трамвай «Трамвайне депо №3 – вул. Казанцева»;
  • Трамвай «Кальміуський район – Лівобережний район»;
  • Автобус «Приміська автостанція №2 – Кальміуський ринок»;
  • Автобус  «Приміська автостанція №2 – ЖМР «Східний»;
  • Автобус  «ЖМР «Західний» — ДЮІ».

Першого січня транспорт працює у звичайному режимі за розкладами вихідного дня. З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршрутах є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

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