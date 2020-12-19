Як працюватиме муніципальний транспорт у новорічну ніч
31 грудня та 1 січня, для забезпечення мешканців міста транспортним сполученням, будуть внесені зміни у роботу транспорту. Про це повідомляє департамент транспорту та зв’язку міської ради.
Так, 31 грудня буде подовжено час роботи комунального транспорту до 00:00. У новорічну ніч 1 січня з 00:00 до 05:00 буде організована робота додаткового, чергового комунального транспорту за напрямками:
- Трамвай «Трамвайне депо №3 – вул. Казанцева»;
- Трамвай «Кальміуський район – Лівобережний район»;
- Автобус «Приміська автостанція №2 – Кальміуський ринок»;
- Автобус «Приміська автостанція №2 – ЖМР «Східний»;
- Автобус «ЖМР «Західний» — ДЮІ».
Першого січня транспорт працює у звичайному режимі за розкладами вихідного дня. З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршрутах є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).