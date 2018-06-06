Як швидко отримати довідку про несудимість

Сервіс онлайн-замовлення довідки про несудимість – документу, який щороку потрібен більше ніж 800 000 осіб, працює вже 9 місяців. За цей час ним скористалися 61 152 людини. Така статистика є прикладом ефективної діджиталізації державних послуг, одного з пріоритетів реформи сервісних центрів МВС. Переведення послуг в онлайн робить їх доступними, зручними та заощаджує нас час.

Запуск послуги Міністерства внутрішніх справ відбувся спільно з Державним агентством з питань електронного урядування України за підтримки програми EGAP, що фінансується Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа.

Щоб замовити Довідку онлайн, необхідно:

зайти на сайт gov.ua або hsc.gov.ua;

зареєструватися через ЕЦП або BankID;

заповнити форму, вказавши зручний СЦ МВС;

отримати повідомлення про готовність документу або перевірити статус готовності довідки онлайн;

забрати довідку в обраному сервісному центрі МВС, пред’явивши паспорт або документ, що його замінює.

Отримати довідку можна також у електронному варіанті, у разі якщо ви замовляєте її за допомогу ЕЦП.

Довідка про несудимість потрібна для: оформлення на роботу, оформлення візи при виїзді за кордон, участі в тендері, здійснення усиновлень і встановлення опіки, оформлення громадянства, поновлення документів, отримання дозволу на володіння зброєю тощо.

До кінця 2018 року сервісні центри МВС презентують нові послуги онлайн – зокрема, запровадження персонального електронного кабінету власника авто.

Слідкувати за новинами сервісних центрів МВС та знайти відповіді на поширені питання можна на сайті Головного сервісного центру МВС або на його офіційній сторінці в Фейсбук. За консультаціями звертайтесь за телефоном (044) 290-19-88.