Як студенти з Маріуполя та Ужгорода працювали зі стеретипами

Перша в Україні програма внутрішньго обміну студентів GOxChange завершилась успішно! На 10 днів студенти з Маріуполя та Ужгорода обмінялись містами, щоб більше дізнатися про обласні центри, які розділені 1600 кілометрами та стереотипи один про одного.

Коли команда ініціативи GoEast задумувала програму обміну, то намагалась зробити все, щоб подолати міфи, які розділяють українців із різних регіонів країни. Розмита національна ідентифікація заважає українцям об’єднатися. Ми хотіли показати студентам те, що, хоч Закарпаття і Приазов’я мають різне історичне підґрунтя і подекуди суттєві регіональні відмінності, ми – одна країна і нам тут краще жити в повазі і розумінні один одного. А розуміння досягається тоді, коли ти щось добре знаєш. Протягом перебування в гостьовому місті, студенти різних спеціальностей, ходили на екскурсії, зустрічались з успішними підприємцями, викладачами та громадськими активістами, а також створювали свої візійні проекти про місто.

«Ми не намагались представити місто в ідеальному світлі, прикрасити дійсність, а навпаки – показати його таким, яким воно є. Мені здається, у нас все вийшло.Я вірю, що лише власний досвід і спілкування зможуть об’єднати країну і зшити її заново», — підсумовує ідейний натхненник програми Мустафа Найєм.

Збираючись у подорож, студенти Ужгорода думали, що в Маріуполі небезпечно і сіро, що там погано ставляться до української мови і що це місто шахтарів. Натомість маріупольці були переконані, що ужгородці – глибоко віруючі, всі розмовляють мадярською, мають подвійне громадянство та мають запозичену культуру, оскільки місто прикордонне.

«Я думав, що Маріуполь – це місто, пофарбоване в сепію. Натомість там активно розвивається малий та середній бізнес, значна частина населення працює у сфері надання послуг. Відкривають вільні простори для молоді, масштабні культурні події заплановано на рік заздалегідь. Маріуполь куди цікавіший, ніж здається на перший погляд», — каже студент з Ужгорода Павло Величко.

Під час фінальної презентації своїх проектів, студенти зазначали, що вони передусім старались не зруйнувати стереотипи, а знайти спільне між нами. Крім того, що студенти познайомились з іншим містом, вони подружились, дехто закохався, а хтось вперше заговорив українською саме в Ужгороді. Повернувшись з Маріуполя, ужгородці почали працювати над відкриттям вільних просторів у своєму місті, яких дотого часу не було, а також долучатися до громадських проектів. А маріупольці, надихнувшись розповіддю ужгородського селікціонера ківі Генріха Стратона, замовили чимало сажанців на Схід України. Студенти з Приазов’я зазначили, що в ужгородців можна повчитися життєрадісності, а також вражені, що саме бізнес сімейний найчастіше зустрічається на Закарпатті та є найбільш успішним.

«Маріуполь і Ужгород – це унікальні міста. Не всі стереотипи студентів спростувались, тому що деякі з них – це реальні факти. Україна різна і цим цікава. Ми хотіли, щоб це різноманіття студенти сприйняли і захопилися. Але є ще один ефект від програми, який ми не очікували: вони ще більше полюбили і свої рідні міста», — ділиться координатор програми GOxChange Юлія Федотовських.

Організатори сподіваються, що цей перший досвід стане базою для створення всеукраїнської внутрішньої обмінної програми, яка об’єднає молодь з усіх куточків країни. Після Ужгорода хочемо показати студентам зі Сходу інші міста Західної України: Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці тощо. І хочуть закцентувати, що хоч усі ми – різні, та – рідні.

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