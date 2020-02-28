Як уберегти свій авто-мототранспорт від угону

Щоб не стати жертвою злочину та вберегти свій транспортний засіб не завадить дотримуватись певних правил безпеки:

- обладнайте транспортний засіб сучасною сигналізацією та використовуйте комплекс блокувальних пристроїв як ручних, так і автоматичних. Аби їх вимкнути чи зламати потрібен час, а зловмисникам це додаткова перешкода та ризик. Обираючи протиугінні засоби, варто звернути увагу також на датчики нахилу та переміщення, діалоговий код, GSM-модуль, іммобілайзер.

- не залишайте ключ у замку запалювання, навіть коли виходите на хвильку перевірити, що не так з авто. Незрозуміле стукання, шарудіння, складене бічне дзеркало з пасажирської сторони можуть виявитися провокацією автовикрадачів, аби виманити вас із-за керма. В темну пору доби перед тим, як вийти з автівки, переконайтесь, що вам нічого не загрожує;

- виходячи із автомобіля, не залишайте відчиненими вікна і двері;

- зберігайте транспортний засіб у гаражі чи на охоронюваних стоянках. Якщо немає такої можливості, то намагайтеся паркувати його в добре освітлюваному місці;

- уникайте сумнівних автосервісів, не залишайте ключі малознайомим та неперевіреним майстрам і працівникам автомийок;

- не залишайте на видному місці у салоні цінні речі і документи, які можуть привернути увагу зловмисників;

- будьте пильні під час купівлі-продажу транспортного засобу, не випускайте його з-під власного контролю, доки не отримаєте гроші.

Якщо у вас все ж таки викрали транспортний засіб, негайно телефонуйте на лінію «102». Чим менше часу пройде від моменту вчинення злочину, тим менше можливостей у зловмисників утекти та сховати викрадений транспортний засіб і, відповідно, більша ймовірність повернути власнику його транспортний засіб. Крім того, варто звернути увагу на важливість збереження місця вчинення злочину максимально непорушеним до приїзду слідчо-оперативної групи та експертів. Це дасть можливість зберегти сліди та закріпити доказову базу для подальшого притягнення зловмисника до відповідальності.