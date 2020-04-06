Як в Маріуполі посилять карантинні заходи: транспорт

В Україні, згідно з постановою Кабінету Міністрів, з сьогоднішнього дня вступають в силу нові правила карантину. Як ці заходи торкнуться жителів Маріуполя, розповіли на брифінгу під головуванням першого заступника міського голови Михайла Когута.

За словами заступника міського голови Сергія Захарова, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, крім трьох видів перевезень:

легковим автомобілем;

службовим або орендованим автомобільним транспортом;

регулярні пасажирські перевезення

У другому та третьому випадку можливі перевезення тільки співробітників підприємств, які забезпечують охорону здоров’я, управління і надання важливих державних послуг, продовольчого забезпечення, енергозабезпечення, водопостачання, зв’язку та комунікації, фінансові та банківські послуги, сфери оборони, правопорядку, цивільного захисту, об’єкти критичний інфраструктури , які мають безперервний промисловий цикл.

«Маріупольці, які входять до цього переліку, повинні пред’явити водію або кондуктору документ, що посвідчує особу та довідку, підписану відділом кадрів або уповноваженою особою, де буде вказано прізвище, ім’я та по батькові, найменування підприємства, посада та дата видачі», — сказав Сергій Захаров.

При цьому водії і пасажири повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Для забезпечення контролю за дотриманням норм карантину в Маріуполі збільшена кількість поліцейських патрулів.