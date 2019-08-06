Як вберегтися від вуличних грабіжників

Грабіжники обирають жертв серед людей, які не зможуть чинити їм опір, найчастіше ними стають жінки, діти та пенсіонери. Аби не стати жертвою пограбування, візьміть до уваги наступні поради.

Місцями для вчинення вуличних грабежів зазвичай стають під’їзди, безлюдні двори, парки або темні провулки. Для того, щоб вберегти себе від подібного кримінального правопорушення, дотримуйтесь деяких простих рекомендацій:

- у громадських місцях намагайтеся не демонструвати матеріальні цінності та грошові кошти;

- пізно ввечері не привертайте зайвої уваги сторонніх осіб до ваших прикрас, їх краще сховати під одягом або взагалі зняти;

- носіть сумку так, аби її складно було зірвати;

- не гуляйте поодинці вночі;

- не сідайте в автомобіль до незнайомців;

- не заходьте з незнайомими людьми до ліфту;

- якщо ви помітили, що вас хтось переслідує, вийдіть на людне місце (це може бути торгівельний центр, магазин тощо), після чого негайно повідомте про це до поліції та вкажіть прикмети особи, яка вас переслідувала;

- ключі від дверей готуйте заздалегідь, ще до того, як підійшли до своєї квартири або під’їзду;

- під час зняття грошей з рахунку в банку або з банкомату звертайте увагу на те, чи не знімаєте ви кошти в присутності підозрілих осіб. При необхідності зняти велику суму грошей, використовуйте банкомати, розташовані у великих фінансових установах, попросіть когось із близьких супроводжувати вас;

- не слухайте музику в навушниках, коли йдете по вулиці в темний час доби, або де мало людей. Адже користуючись практично відсутністю слуху у жертви зловмиснику буде набагато простіше вчинити напад.

Якщо ж так сталося, що вас пограбували, постарайтеся не втратити самоконтроль і запам’ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників, а потім терміново, не гаючи ні хвилини, повідомте про подію за номером 102 або зверніться до найближчого відділу чи відділення поліції. Чим швидше інформація надійде до правоохоронців, тим більше шансів, що грабіжник буде затриманий, а викрадене майно — повернено!