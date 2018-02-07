Последние новости

Європейським дипломатам презентували роботу Єдиного аналітичного сервісного центру

Опубликовано 09 Фев 2018

Визит посла Швеции 08.02.18 2У рамках робочого візиту посол Швеції Мартін Хаґстрьом та голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг відвідали Головне управління Нацполіції в Донецькій області. Іноземні гості дізнались, як працює система безпеки прифронтової Донеччини, а також побачили роботу камер інтелектуального відеоспостереження та мобільного додатку « Поліція 102».

Метою приїзду стало обговорення потенціальної співпраці та розвитку міста. Мартін Хаґстрьом та Мортен Енберг разом із представниками Маріупольської міської ради подивились роботу першого в Україні підрозділу, побудованого на новітніх інтелектуальних технологіях.

Представники Європи дізнались, що в UASC працюють кваліфіковані дівчата-оператори, які приймають дзвінки з усієї Донецької області та диспетчери, які відповідають за реагування нарядів поліції та обробку сигналів, отриманих від інтелектуальної системи відеоспостереження і мобільного додатку «Поліція 102».

Посол Швеції та голова офісу Ради Європи на власні очі побачили, як за допомоги інтелектуальних відеокамер поліцейські відшукали автомобіль, та власноруч перевірили можливості мобільного додатку.

Похожие сообщения

Премьера фильма «МИФ»

Опубликовано 09 Фев 2018

Коли замість іграшок — шприци з-під наркотиків

Опубликовано 09 Фев 2018

«Музейне задзеркалля-2»

Опубликовано 07 Фев 2018

ХII фестивалаль фотоклубів України

Опубликовано 07 Фев 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-