Європейським дипломатам презентували роботу Єдиного аналітичного сервісного центру

У рамках робочого візиту посол Швеції Мартін Хаґстрьом та голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг відвідали Головне управління Нацполіції в Донецькій області. Іноземні гості дізнались, як працює система безпеки прифронтової Донеччини, а також побачили роботу камер інтелектуального відеоспостереження та мобільного додатку « Поліція 102».

Метою приїзду стало обговорення потенціальної співпраці та розвитку міста. Мартін Хаґстрьом та Мортен Енберг разом із представниками Маріупольської міської ради подивились роботу першого в Україні підрозділу, побудованого на новітніх інтелектуальних технологіях.

Представники Європи дізнались, що в UASC працюють кваліфіковані дівчата-оператори, які приймають дзвінки з усієї Донецької області та диспетчери, які відповідають за реагування нарядів поліції та обробку сигналів, отриманих від інтелектуальної системи відеоспостереження і мобільного додатку «Поліція 102».

Посол Швеції та голова офісу Ради Європи на власні очі побачили, як за допомоги інтелектуальних відеокамер поліцейські відшукали автомобіль, та власноруч перевірили можливості мобільного додатку.