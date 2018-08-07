«Їздили верхи із заплющеними очима» — як створювалася кінна поліція в Маріуполі

Чи можливо за 10 днів навчитися триматися в сідлі та керувати конем? «Немає нічого неможливого, якщо є бажання», — впевнена 22-річна поліцейська Юлія Полухіна. Разом з трьома колегами дівчина опанувала верхову їзду з нуля та зараз патрулює місто верхи.

Кінний патруль входить у туристичну поліцію, створення якої було приурочене до проведення багатотисячного музичного фестивалю в Маріуполі. Наряди вершників додатково забезпечували безпеку гостей, які з’їхалися з різних областей України та інших країн.

Наразі у складі нового підрозділу – 4 наїзників, двоє дівчат і двоє хлопців. Жоден з них до цього не сидів у сідлі.

Помічник дільничного офіцера Центрального відділу поліції Юлія Полухіна прийшла в кавалеристи за покликом серця, бо дуже любить тварин. Дівчина є фахівцем з протидії домашньому насильству, а ще – учасницею ансамблю барабанщиць поліції Донецької області. Тому навчатися чомусь новому з самого початку — для неї не вперше.

Прискорений курс навчання тривав трохи більше тижня під керівництвом досвідчених інструкторів кінно-спортивного клубу.

«Кожен обрав собі коня по типу темпераменту. На перших заняттях ми їздили із заплющеними очима – вчилися відчувати коня, довіряти йому. З шагу перейшли на рись, а найскладніше було опанувати галоп. Ми перескакували бар’єри, спускалися з височини, потім виїхали практикуватися у місті. Це було велике хвилювання, але ми впоралися», — розповіла Юлія.

Поки на патрулювання з поліцейськими виїжджають і їх тренери. Однак, за словами інструкторів, співробітники поліції вже практично готові до самостійного несення служби.

«Сьогодні хлопці та дівчата впевнено тримаються в сідлі. Ми будемо проводити «курс молодого бійця» й надалі, відпрацьовувати ситуації, які можуть трапитися в місті, щоб поліцейські, не роздумуючи, миттєво реагували», — інструктор з верхової їзди кінно-спортивного клубу «Паладін» Надія Барська.

Планується, що кінна поліція працюватиме не тільки під час туристичного сезону, але й протягом всього року, залежно від погодних умов.

«Ми будемо знаходитися там, де є масове скупчення людей, і стежити за порядком – і в центрі міста, і в курортній прибережній зоні. Ми будемо поруч з громадянами під час всіх свят та завжди готові допомогти», — зазначила Юлія Полухіна.