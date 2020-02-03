Юна маріупольська художниця отримала гран-прі на міжнародному конкурсі у Києві

Учениця відділення образотворчого мистецтва Маріупольської школи мистецтв Софія Есакова отримала гран-прі на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті діти України». Дівчина змогла обійти понад 100 учасників.

Нагородження відбулося у Музеї книги та друкарства України в Києво-Печерській лаврі. Софія презентувала кілька своїх живописних робіт. Журі визнало картини маріупольчанки найкращими у старшій віковій категорії.

Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті діти України» проводиться з метою розкриття таланту, індивідуальності та творчого потенціалу дітей та молоді України, відкриття яскравих особистостей.

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