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Юні маріупольці можуть взяти участь у Новорічній виставці малюнків

Опубликовано 02 Дек 2020

98351-128618839_1250751458641102_2037356492653660957_o«Вежа» готує новорічну виставку дитячого малюнку «Зимова казка в Маріуполі». Участь може взяти кожен. Роботи приймаються на першому поверсі культурно-туристичного центру до 14 грудня включно.

Організатори зазначають: «Це можуть бути краєвиди рідного міста, або епізоди з улюблених зимових казок та мультфільмів, чи все, що спаде на думку — головне святкова, новорічна та зимова тематика».

Участь безкоштовна, все що потрібно, це намалювати роботу форматом від А4 на задану тематику. Виставка відбудеться напередодні дня Святого Миколая.

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