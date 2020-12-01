Юні маріупольці можуть взяти участь у Новорічній виставці малюнків

«Вежа» готує новорічну виставку дитячого малюнку «Зимова казка в Маріуполі». Участь може взяти кожен. Роботи приймаються на першому поверсі культурно-туристичного центру до 14 грудня включно.

Організатори зазначають: «Це можуть бути краєвиди рідного міста, або епізоди з улюблених зимових казок та мультфільмів, чи все, що спаде на думку — головне святкова, новорічна та зимова тематика».

Участь безкоштовна, все що потрібно, це намалювати роботу форматом від А4 на задану тематику. Виставка відбудеться напередодні дня Святого Миколая.