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Юні самарянівці привітали маріупольських правоохоронців з Днем Національної поліції

Опубликовано 05 Авг 2017

Мариуполь Самарянин 04.08 (4)Діти з християнського центру «Добрий самарянин» зробили для поліцейських незвичайний відеоподарунок.

Школярі записали зворушливе привітання на знак подяки поліцейським, які були поруч з ними увесь час – навчали правилам безпеки, підтримували та давали поради, розповідали про те, чому варто любити нашу країну.

Діти побажали своїм друзям у формі міцного здоров’я, щастя, миру та великої удачі в їх нелегкій, але дуже важливій для людей справі.

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