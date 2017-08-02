Юні самарянівці привітали маріупольських правоохоронців з Днем Національної поліції

Діти з християнського центру «Добрий самарянин» зробили для поліцейських незвичайний відеоподарунок.

Школярі записали зворушливе привітання на знак подяки поліцейським, які були поруч з ними увесь час – навчали правилам безпеки, підтримували та давали поради, розповідали про те, чому варто любити нашу країну.

Діти побажали своїм друзям у формі міцного здоров’я, щастя, миру та великої удачі в їх нелегкій, але дуже важливій для людей справі.