З 1 квітня стартує місячник добровільної здачі зброї

Зберігання зброї без дозвільних документів – це кримінальне правопорушення, яке тягне за собою покарання. Звільнитися від кримінальної відповідальності можна лише добровільно здавши небезпечні предмети до поліції. Нагадуємо, як придбати та зберігати зброю на законних підставах.

Придбати зброю можна тільки після отримання відповідного дозволу з поліції. Протягом десяти днів її необхідно зареєструвати в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника та отримати дозвіл на її зберігання та носіння.

Для отримання дозволу на право придбання зброї необхідно надати наступні документі:

- заяву щодо видачі дозволу на придбання зброї;

- довідки: з медичного закладу, про наявність або відсутність, судимості, про вивчення матеріальної частини зброї;

- квитанцію про оплату послуг, пов’язаних з придбанням зброї;

- копію паспорту.

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

У разі зміни місця проживання власник зброї у десятиденний строк повинен звернутися із заявою про постановку на облік в поліції за новим місцем проживання.

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв оформляються або переоформляються після проведення поліцейськими у встановленому порядку перевірок впродовж 1 місяця.

Якщо громадянин, який звертається до органів поліції для оформлення дозволу на придбання зброї, вже має у власності чи у користуванні зброю, він надає копію дозволу на зберігання цієї зброї. Крім того, якщо документи, які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання (перереєстрацію), є дійсними, то власник подає їх копії.

Для отримання дозволу на зберігання та носіння зброї власниками до поліції подаються:

- заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї;

- дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

- дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

- квитанцію про оплату послуг;

- договір страхування;

- довідку про експериментальний відстріл (крім мисливської гладкоствольної зброї).

На підставі поданих документів власнику видається дозвіл на зберігання та носіння зброї.