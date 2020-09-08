З 15 вересня тимчасово перекриють рух транспорту по проспекту Будівельників

Капітальний ремонт транспортної інфраструктури по пр. Будівельників на ділянці від вул. Бахчиванджі до пров. Чорноморський проводиться відповідно з графіком, вже виконанні роботи з благоустрою тротуарної частини проспекту. Наступним етапом планується виконати роботи з фрезерування старого шару асфальту та укладання нового асфальтного покриття.

В рамках виконання цих робіт з 15 вересня буде закрито рух транспорту по пр. Будівельників на відрізку від вул. Бахчиванджі до пров. Чорноморський. На час проведення робіт рух громадського транспорту буде організовано наступним чином:

Тролейбусні маршрути:

№ 7, 8 – об’їзним напрямком: пр. Будівельників — вул. Бахчиванджі – розворотне кільце ДЕПО 4 — вул. Бахчиванджі – пр. Нахімова – пр. Луніна. В зворотному напрямку за такою ж схемою.

Автобусні маршрути:

№№ 18А, 18П, 28А, 101, 111, 154, 154а, 211 об’їзним напрямком: пр. Будівельників — вул. Бахчиванджі – пр. Нахімова, далі згідно своїм схемам руху. В зворотному напрямку за такою ж схемою.

№114 та №114а об’їзним напрямком: пр. Будівельників — вул. Бахчиванджі – вул. Зелінського далі за своєю схемою руху. В зворотному напрямку за такою ж схемою.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршрутах є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

Для уникнення заторів та ускладнення дорожньої обстановки просимо учасників руху заздалегідь планувати маршрут слідування об’їзними напрямками.