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З 17 на 18 червня у Маріуполі пройде хлорування води

Опубликовано 15 Июн 2020

кран водаЗ 16:00 17 червня до 06:00 18 червня в Маріуполі проведуть загальноміське хлорування водопровідних мереж. Усі насосні станції «Міськводоканалу» готові до даного заходу.

«Активна стадія хлорування, для більшості споживачів, пройде вночі. Тому вранці концентрація хлору буде мінімальною. Жителі можуть запастися необхідною кількістю води на цей період», — зазначив перший заступник міського голови Михайло Когут.

Хімічними реактивами насосні станції КП «Маріупольське ВУ ВКГ» забезпечені на 100%. На період хлорування на підприємстві організована цілодобова робота. Фахівці щогодини будуть відбирати воду і контролювати стан хлору в воді.

Хлорування води проходить щорічно. Це один з ефективних способів боротьби з кишковими інфекціями і небезпечними забруднювачами води.

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