З 23 травня розпочнеться реконструкція дороги на ділянці проспекту Миру

З 23 травня буде розпочато роботи з реконструкції дорожньої інфраструктури по просп. Миру на відрізку дороги від вул. Леваневського до просп. Будівельників. Проведення робіт з реконструкції буде виконуватися у декілька етапів.

На першому етапі (з 23 травня), роботи будуть проводитися на відрізку дороги по пр. Миру від вул. Леваневського до пр. Будівельників (полоса у напрямку АС-2) з закриттям руху, крім руху громадського пасажирського транспорту. З метою забезпечення безпеки при виконанні робіт з демонтажу старих інфраструктурних мереж та об’єктів (тротуари, бордюри та ін.), транзитний рух пасажирського транспорту буде організовано без зупинок на відрізку по просп. Миру від вул. Леваневського до просп. Будівельників, буде організована тимчасова зупинка по пр. Миру у напрямку пр. Будівельників.

Також з метою розвантаження центральних магістралей та зменшення перешкод для пасажирського транспорту просимо користувачів приватного транспорту заздалегідь планувати поїздки об’їзними напрямками (вул. Італійська, вул. Митрополитська)

Крім того, для прискорення та виконання більш складних робіт з реконструкції, забезпечення додаткової безпеки у вихідні дні: субота та неділя, буде знята напруга контактної мережі та призупинено рух тролейбусів по просп. Миру на відрізку дороги від вул. Леваневського до просп. Будівельників.

Робота пасажирського транспорту у вихідні дні буде організована наступним чином:

тролейбусні маршрути № 11, 12, 17 призупинені (у вихідні);

тролейбусний маршрут №15 за зміненою схемою, напрямком: ЖМР «Східний» – Драмтеатр (у вихідні);

тролейбусні маршрути 2, 7, 8, 10, 13 – згідно своїм схемам руху;

Додатково повідомляємо, що буде посилено роботу автобусних маршрутів КП «МТТУ» №12А, 15А та №16А для забезпечення якісного транспортного обслуговування мешканців та гостей міста.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).