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З 25 до 28 вересня внесені зміни в тролейбусні маршрути №7 та №4
Опубликовано 25 Сен 2020
У зв’язку з підготовкою та проведенням заходів до Дня міста з 25 вересня до 27 вересня (включно) будуть внесені зміни у роботу громадського транспорту.
Для обслуговування громадським транспортом ключових локацій – «Площа Свободи», «Театральний сквер», «Яхт-клуб «Азовсталь», на яких будуть відбуватися урочисті заходи та зв’язку їх між собою, тимчасово змінено тролейбусний маршрут №7.
- Тролейбусний маршрут №7 працюватиме напрямком «ЖМР «Західний – пл. Визволення»;
- Тролейбусний маршрут №4 «ДЮІ – пл. Визволення» — тимчасово призупинено.
З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua.