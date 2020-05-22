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З 27 травня проводитимуть роботи з ремонту дороги на відрізку проспекту Миру

Опубликовано 26 Май 2020

З 27 травня роботи з капітального ремонту проспекту Миру будуть проводитись на відрізку дороги від пр. Будівельників до вул. Леваневського (полоса руху у напрямку Підземного переходу) з закриттям руху, крім руху громадського пасажирського транспорту.

Також з метою розвантаження центральних магістралей та зменшення перешкод для пасажирського транспорту просимо користувачів приватного транспорту заздалегідь планувати поїздки об’їзними напрямками (вул. Італійська, вул. Митрополитська).

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