З 27 травня проводитимуть роботи з ремонту дороги на відрізку проспекту Миру

З 27 травня роботи з капітального ремонту проспекту Миру будуть проводитись на відрізку дороги від пр. Будівельників до вул. Леваневського (полоса руху у напрямку Підземного переходу) з закриттям руху, крім руху громадського пасажирського транспорту.

Також з метою розвантаження центральних магістралей та зменшення перешкод для пасажирського транспорту просимо користувачів приватного транспорту заздалегідь планувати поїздки об’їзними напрямками (вул. Італійська, вул. Митрополитська).