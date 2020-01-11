З 30 січня всі школи Маріуполя будуть закриті на карантин

У зв’язку із щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, відповідно до наказу департаменту освіти від 29.01.2020 №50 «Про призупинення освітнього процесу в закладах загальньої середньої освіти та позашкільної освіти м. Маріуполя в 2019-2020 навчальному році» з 30 січня року призупинено освітній процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста.​

Слід зауважити, що з початку тижня в школах міста було відсутнє 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні — понад 16%. Крім того, в Контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків з даного питання.

Також на даний момент, в центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено кількість реєстраторів в змінах і продовжені прийомні години педіатрів через збільшення кількості звернень.

Тому було прийнято рішення закрити школи міста на карантин до поліпшення епідемситуації. І важливо — убезпечити від зараження респіраторними інфекціями інших дітей.

Про відновлення навчання у закладах освіти буде повідомлено додатково.