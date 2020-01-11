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З 30 січня всі школи Маріуполя будуть закриті на карантин

Опубликовано 29 Янв 2020

карантин школаУ зв’язку із щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, відповідно до наказу департаменту освіти від 29.01.2020 №50 «Про призупинення освітнього процесу в закладах загальньої середньої освіти та позашкільної освіти м. Маріуполя  в 2019-2020 навчальному  році» з 30 січня року призупинено освітній процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста.​

Слід зауважити, що з початку тижня в школах міста було відсутнє 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні — понад 16%. Крім того, в Контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків з даного питання.

Також на даний момент, в центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено кількість реєстраторів в змінах і продовжені прийомні години педіатрів через збільшення кількості звернень.

Тому було прийнято рішення закрити школи міста на карантин до поліпшення епідемситуації. І важливо — убезпечити від зараження респіраторними інфекціями інших дітей.

Про відновлення навчання у закладах освіти буде повідомлено додатково.

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