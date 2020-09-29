З 30 вересня тимчасово обмежать рух транспорту по проспекту Миру

З 30 вересня до 5 жовтня буде закрито рух транспорту по пр. Миру від перехрестя з пр. Металургів до перехрестя з вул. Університетською та вул. Соборною.

Рух пасажирського транспорту буде організовано об’їзними напрямками по вул. Університетській та вул. Соборній.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).