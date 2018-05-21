З початку року маріупольці віддали шахраям понад півмільйона гривень

У 2018 році в Маріуполі і в Мангушському районі зафіксовано понад 170 фактів шахрайства різного виду. Загальна сума збитків, завданих аферистами, — 620 тисяч гривень.

Серед найбільш популярних злочинних схем обману — смс «з банку», «звільнення» родича від в’язниці, шахрайство під виглядом працівників соцслужб і покупки товарів в інтернеті.

На даний момент в провадженні слідчих відділів знаходяться 80 кримінальних справ за фактами шахрайства. З них 49 — це смс або дзвінки від «співробітників банку», які пропонували громадянам перевірити безпеку свого рахунку.

Проблемою розкриття злочинів пов’язаних з телефонними дзвінками та смс є те, що правопорушники можуть проживати в інших регіонах, а найчастіше — на окупованій території.

Поряд з літніми людьми все частіше жертвами аферистів стають і молодь, і люди середнього віку.

Так, в Лівобережне відділення поліції звернулася 41-річна жінка, яка повідомила, що їй зателефонував невідомий і назвався представником банку. За його словами, клієнтці було необхідно провести підтвердження наявності банківської карти і даних, що «робиться банками для профілактики шахрайства». Через деякий час з рахунку заявниці зникли всі гроші — майже 11 тисяч гривень.

Нерідкі випадки, коли невідомі представляються співробітниками правоохоронних органів, повідомляють жертвам, що їх син (онук) затриманий і пропонують за гроші звільнити його від відповідальності.

Почувши по телефону, що її син потрапив «в поліцію», 62-річна жителька Кальміуського району перевела на рахунок злочинців 5 тисяч гривень. Після неприємної новини, перебуваючи в шоковому стані, потерпіла не здогадалася одразу зателефонувати родичу.

Іноді аферисти виманюють гроші у людей похилого віку, цинічно представляючись їх внуками.

У Приморському районі 80-річній пенсіонерці подзвонив невідомий і представився її онуком. Розповів, що збирається купити автомобіль, але грошей не вистачає. Чоловік попросив у жінки стільки грошей, скільки вона зможе дати, а саме 10 тисяч гривень. І повідомив, що зайде один за грошима. Уже через кілька хвилин на порозі бабусі стояв зловмисник, якому вона віддала гроші.

За даними фактами були порушені кримінальні провадження у ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Ознаки, які можуть вказувати на те, що перед Вами шахрай:

ціна товару значно нижче, ніж у інших продавців;

при цьому повна передоплата або аванс як обов’язкова умова покупки;

продавець зареєстрований на сайті недавно;

продавець погоджується приймати оплату тільки в анонімній електронній системі платежів;

просить повідомити термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон. Ці дані є секретними та не потрібні при переказі грошей.

Як не стати жертвою інтернет-шахраїв:

перевірте інформацію про продавця (вбийте його дані у пошуковик, почитайте відгуки про нього в інтернеті);

при надходженні товару перевірте його на пошті;

використовуйте функцію післяплати;

не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте право знати лише Ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.

У разі, якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером 102.