З Ужгорода до Маріуполя: завершився велопробіг пам’яті захисників України

Щорічно велосипедисти України збираються на велопробіг, присвячений пам’яті захисників нашої країни. Цього разу відправною точкою їх маршруту став Ужгород, а фінішували вони в Маріуполі.

Всього велосипедисти проїхали 1800 км. Вони побували в 13 містах, серед них Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Київ, Дніпро та Запоріжжя. Дорогою учасники акції зустрічалися з сім’ями українських військових.

Дізнавшись про те, що до нашого міста приїдуть учасники пам’ятного велопробігу, велоактивісти Маріуполя на чолі з депутатом міської ради Володимиром Курським, вирішили зустріти їх на кордоні Донецької та Запорізької областей. Серед них — професіонали, любителі і вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлетик».

Завершився велопробіг в Міському саду, під звуки Гімну України. Гостям міста вручили пам’ятні подарунки від міської ради. «Маріуполь — спортивне і патріотичне місто. Ми пам’ятаємо подвиг наших захисників і вдячні тим, хто зараз береже наш мир» — зазначив начальник управління молоді та спорту Олексій Казанцев.

Учасники велопробігу подякували Маріуполю за привітний прийом.