З вікна 2-го поверху випала дитина

Поки батьки перебували в іншій кімнаті, хлопчик обперся на москітну сітку та випав з вікна. За фактом проводиться перевірка.

До Приморського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що з вікна 2-го поверху випав хлопчик. Як з’ясувалося, трагедія сталася в будинку знайомих родини. Поки дорослі знаходилися у іншій кімнаті, малюк сперся на москітну сітку, яка не витримала ваги та впала разом з дитиною.

З травмами та садинами хлопчик був доставлений до лікарні. Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності.

Поліцейські звертаються до батьків: ніколи не сподівайтеся на міцність москітних сіток, не залишайте своїх дітей без нагляду. Навіть одна секунда може вирішити долю та призвести до непоправних наслідків.

Батьки, пам’ятайте:

- не залишайте дітей на самоті в кімнаті, якщо відчинене вікно;

- не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня;

- не грайте з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому будь-якої пори року;

- встановіть замки, фіксатори, які не дозволять відкрити вікно;

- якщо є можливість, встановіть на вікна решітки.