За 2 дні шахраї видурили у маріупольців більше 15 тисяч гривень

Старенька, яку ошукали шахраї під виглядом соціальних робітників, молода дівчина, яка повірила псевдоспівробітникам банку і чоловік, який відкрив депозит, побачивши об’яву в інтернеті — ці люди звернулись по допомогу до поліції.

До Кальміуського відділення поліції звернулась 88-річна жінка, яка повідомила, що її ошукали.

Невідома жінка прийшла до квартири старенької, представилась співробітником соціальної служби, шляхом обману під приводом надання грошової допомоги попросила обміняти гроші. Шахрайка дала довірливій жінці фальшиву купюру, а натомість отримала 6000 гривень, які віддала їй бабуся.

До Центрального відділу поліції звернувся 41-річний місцевий мешканець і повідомив, що невідомий обманим шляхом заволодів його грошима у сумі 7800 гривень.

Побачивши об’яву в інтернеті про надання грошового займу, чоловік вирішив скористатись послугою. Але одним з умов кредиту було відкриття депозитного рахунку на певну суму. Не вагаючись, маріуполець перевів гроші на рахунок зловмисника, більше кредитор на зв’язок не виходив.

Із заявою до Лівобережного відділення поліції прийшла 25-річна дівчина. Після дзвінка невідомого, який представився співробітником банку, з її рахунку зникли 1500 гривень.

Скориставшись довірою громадянки, зловмисник заволодів реквізитами карки і перевів усі гроші з її рахунка.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190(Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років.

Поліція Маріуполя попереджає не довіряти незнайомим людям, ні в якому разі не розголошувати свої персональні дані і усі операції проводити у відділеннях банку.