За 5 дней на мариупольских блокпостах выявлено 2 автомобиля, которые числились в розыске

Всего пункты пропуска пересекли более 4000 легковых авто, 74 грузовика и почти 350 человек.

Препятствование трафику нелегального оружия и боеприпасов, а также предупреждения попадания диверсионно-разведывательных групп для дестабилизации обстановки в мирных населенных пунктах — вот основные векторы службы, которую несут на блокпостах полицейские. На защите границ городов правоохранители стоят вместе с военнослужащими.

За последние 5 дней пункты пропуска пересекли 74 грузовика, больше 4300 легковушек, 59 пассажирских автобусов и 321 человек.

Каждое транспортное средство и гражданин прошли тщательную проверку, по результатам которой выявлено лицо, находившееся в розыске и 2 автомобиля, которые по имеющимся базам тоже разыскивались правоохранителями.

Задокументировано 3 факта изъятия оружия и боеприпасов и 2 раза выявлялись наркотические вещества.

По результатам проверок 23 факта внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан и начата проверка.