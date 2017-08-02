За день розкрито 4 вбивства, з них два – подвiйнi

За сьогодні від рук вбивць загинули 6 людей в Маріуполі, Бахмуті та Костянтинівці, з них – дві літні жінки. Протягом дня в результаті комплексу слідчо-оперативних дій всі причетні до тяжких злочинів були встановлені та затримані співробітниками карного розшуку Донецької області.

Сьогодні мешканці одного з будинків у центрі Маріуполя повідомили до колл-центру 102 про те, що з сусідньої квартири чутно трупний запах, а самі господарі не показувалися вже 5 днів. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Двері відкрили за допомоги співробітників ДСНС.

У дальній кімнаті правоохоронці виявили тіла двох жінок, які лежали одна на одній, а зверху були прикриті ганчір’ям. Встановлено, що це 88-річна мати та її донька. Причину смерті буде встановлено після судмедекспертизи, за попередніми даними, вони померли від травм голови.

За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали сина 88-річної пенсіонерки, який весь час провів у зачиненій квартирі з тілами своїх близьких. 45-річний чоловік – інвалід дитинства, має психологічне захворювання, до продуктивного контакту наразі не доступний. Затриманий спрямований до спеціалізованої лікарні.

Наразі у квартирі триває ретельний огляд, співробітники поліції опитують мешканців будинку, встановлюють обставини смерті жінок.

Ще одне подвійне вбивство розкрито сьогодні у Бахмуті. Донька зайшла провідати 51-річного батька, та побачила страшну картину. Її батько та ще один чоловік лежали у крові зі зв’язаними руками.

Поліцейські, які прибули за викликом, встановили особу іншого вбитого. Ним виявився 64-річний мешканець Бахмуту, який зник без вісти три дні тому. Зачіпок на місці злочину не було, тому розшуковці почали оперативно відпрацьовувати коло знайомств обох жертв.

Вже за кілька годин картина злочину була встановлена, поліцейські з’ясували, з ким випивали того дня потерпілі. За всіма адресами, де може з’явитися підозрюваний, були відправлені наряди поліції. І на одній з квартир зловмисник був затриманий.

Як пояснив затриманий, одного товариша по чарці він вдарив ножем під час сварки, а другого – за те, що він почав заступатися за пораненого. Помітивши, що одна з жертв почала ворушитися – зловмисник зв’язав обох та втік.

Лише кілька годин знадобилося поліцейським Костянтинівки, аби розшукати вбивцю 60-річного місцевого мешканця, роздягнене тіло якого було знайдено вранці на вулиці. Під час огляду оперативники помітили сліди волочіння, і тому район було терміново почеплено для обстеження.

Місце злочину поліцейські знайшли у буквальному сенсі за краплинами крові. Непомітні сліди, майже знищені на сонці, привели оперативників до будинку на цій же вулиці, заставши власника оселі за знищенням речових доказів – він замивав сліди крові. Наразі з чоловіком працюють слідчі.

Поліцейські встановили, що до вбивства причетний ще один місцевий мешканець. Наразі вживаються заходи щодо його встановлення та затримання.

Вже ввечері, близько 18.00, в одній з квартир Костянтинівки трапилося ще одне вбивство – 63-річний чоловік помер від 4 ножових поранень. Підозрюваний затриманий на місці злочину слідчо-оперативною групою Костянтинівського відділення поліції. Затриманий доставлений у відділення та зараз надає свідчення.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.