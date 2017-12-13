За добу в ДТП на Донеччині постраждали 6 людей, двоє з них загинули

Ще чотири людини отримали травми. За всіма фактами поліція проводить досудове розслідування.

За 24 години в Донецькій області через недотримання правил дорожнього руху сталися три дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими.

Сьогодні близько 12.30 на автодорозі «Маріуполь – Волноваха», поблизу повороту на с. Стрітенка (раніше Октябрське) Волноваського району автомобіль «BMW» під керуванням водія 1990 року народження виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків – водій та пасажир. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Ще дві аварії трапилися вчора ввечері у Краматорську.

Два автомобілі зіткнулися на мосту в районі старого міста. Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля «Форд» скоїв зіткнення з «Міцубісі», за кермом якого знаходився 63-річний чоловік. В результаті ДТП обидва водії отримали травми та були доставлені в лікарню.

О 19.40 на перехресті вулиць Ярослава Мудрого та Катеринича автомобіль »Фольксваген» під керуванням 38-річної жінки зіткнувся з автомобілем «Шевроле», за кермом якого перебував 53-річний місцевий мешканець. Водії автівок були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Триває досудове розслідування.

Поліція Донеччини закликає неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом під час негоди. Бережіть своє життя та життя оточуючих.

Нагадуємо, з 1 січня швидкість руху у населених пунктах знижується до 50 кілометрів на годину.