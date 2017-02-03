За два месяца злоумышленник успел «побывать» в 7 чужих домовладениях

Проникал во всех случаях через окно, брал в основном золото, технику и деньги, которые потом сбывал или закладывал в ломбарды. В настоящее время похититель задержан, часть имущества изъята.

Работая над сообщениями, поступающими от жителей двух районов города о кражах из домов, оперативники пришли к выводу, что во всех случаях действует одно и то же лицо. Спустя некоторое время была получена информация о том, что неизвестный мужчина предлагает прохожим купить бытовую технику в разы дешевле рыночной стоимости. Сопоставив факты с уже имеющимися данными, правоохранители задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за корыстные преступления 36-летний переселенец из Донецка. В ноябре пришлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, однако законного источника заработка искать не спешил, он воспользовался уже проверенной схемой получения быстрого дохода.

Фигурант пояснил, что дома присматривал заранее, выбирал исключительно с окнами без решеток, а действовал в течение считанных минут, чтобы избежать появления свидетелей. Материальный ущерб составлял от 1 500 до 12 000 гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — от 3 до 6 лет лишения свободы. Задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям в других районах города.