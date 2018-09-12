За фактом ДТП у Маріуполі розпочато перевірку

Аварія сталася 15 вересня о 7-й ранку між автомобілями «Шкода» та «Рута». В результаті зіткнення незначні травми отримали 3 пасажири останнього транспортного засобу.

Встановлено, що іномарка під керуванням маріупольця 1988 року народження, рухаючись по вулиці Митрополицькій з боку вул.Купріна, проїжджаючи нерегульоване перехрестя по проспекту Будівельників, не надала перевагу та скоїла зіткнення з іншим транспортним засобом.

Внаслідок аварії забої та садни отримали пасажири авто «Рута» 1958, 1961 та 1974 років народження. Всі – мешканці Маріуполя.

Вказаний факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Повні обставини події наразі з’ясовує місцева поліція.