За фактом підриву тракториста в Маріуполі розпочато досудове розслідування

Встановлено, що місцевий мешканець травмувався під час виконання сільськогосподарських робіт. Чоловік натрапив колесом трактору на вибуховий предмет. Наразі його життя поза загрозою.

Повідомлення про те, що надано медичну допомогу 44-річному маріупольцю, надійшло до поліції від лікарів вчора, 22 липня.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції та вибухотехніки.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вибухонебезпечного предмету та повні обставини того, що сталося.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.