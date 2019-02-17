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За фактом пошкодження агітаційних наметів у Маріуполі розпочато перевірку

Опубликовано 17 Фев 2019

гумвдполНа конструкціях зафіксовано порізи (загалом близько 20). Постраждалих немає. На місці працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Повідомлення про подію надійшло до поліції Маріуполя сьогодні, 17 лютого, близько 12-ї години від волонтерів, які чергували у наметах. З їхніх слів, невстановлена особа порізала ножем дві конструкції, після чого втекла.

Факт внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Правоохоронці встановлюють повні обставини того, що сталося, а також осіб, причетних до цього.

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