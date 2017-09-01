За фактом смерті маріупольського поліцейського розпочато перевірку

Рядового Центрального відділу поліції Дениса Лисиченка 1981 року народження було знайдено на вулиці у непритомному стані. Бригада швидкої допомоги, що прибула за викликом від перехожих о 22.50, доправила його до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Причини смерті з’ясовуються.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Особовий склад поліції Донеччини висловлює співчуття родині померлого та сумує разом з ними про непоправну втрату.