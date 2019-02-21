За фактом викрадення держслужбовця з Волновахи відкрито кілька кримінальних проваджень

19 лютого до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки про те, що її чоловіка, який поїхав на власному автомобілі «Хонда» в окуповану Макіївку, викрали невідомі.

36-річний держслужбовець з Волновахи (працює у Волноваському районному відділі державної виконавчої служби ГТУЮ в Донецькій області, на посаді начальника) поїхав до хворих родичів у м. Макіївка, де потрапив в полон, а особистий автомобіль «Хонда» був захоплений.

Наразі слідчими Великоновосілківського відділення поліції відкрито відразу два кримінальних провадження за ч.1 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та ч. 3 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу, вартість якого у двісті п’ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян» Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії, в ході яких встановлюється місцезнаходження потерпілого та вже оголошено у розшук автомобіль «Хонда».