За минулу добу правоохоронці 4 рази вилучали наркоречовину

В ході санкціонованого обшуку у 39-річного чоловіка, співробітники карного розшуку Мангушського відділення поліції виявили та вилучили 11 кущів конопель різного ступеня зрілості, які зростали на городі зловмисника. Крім того, в будинку господар ховав скляну банку з насіннями наркорослин, 2 згортки з марихуаною та пристрій для паління.

У Приморському районі співробітники карного розшуку зупинили невідомого для перевірки документів. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, у якого в ході проведення поверхневого обшуку поліцейські виявили медичний шприц, заповнений наркотичною речовиною — метадоном.

В Центральному районі співробітники карного розшуку та сектору превенції вилучили наркотики у 2 перехожих. Ними виявилися чоловіки 21 та 49 років. Один з них мав згорток з коноплями, а другий ніс у сумці скляну банку з висушеною наркорослиною.

Все вилучене направлено на єкспертизу.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.