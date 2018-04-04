За минулу добу в Маріуполі розкрито 6 крадіжок

Поліцейські затримали зловмисника, який протягом кількох днів викрадав з подвір’я будинку металеві конструкції та предмети на загальну суму 15 тисяч гривень, крадія, який викрав з банківської картки родича 2400 гривень та кількох правопорушників, які намагалися винести товар із супермаркетів.

За минулу добу поліцейські Маріуполя отримали 14 повідомлень про викрадення майна, 6 з них били розкриті впродовж кількох годин.

До Центрального відділу поліції звернувся 62-річний чоловік, з подвір’я якого вкрали 9 секцій металевого забору, 2 металеві двері, трубу та металеві листи. Чоловік повідомив, що здавав будинок знайомому. Той вчасно сплачував оренду, ніколи не конфліктував.

Тому чоловік почав довіряти 27-річному маріупольцю та дуже рідко перевіряв стан житла. Та коли знайомий перестав виходити на зв’язок, заявник занервував і вирішив перевірити орендаря. Прибувши до будинка, чоловік був вражений відсутністю паркана та інших речей, одразу викликав поліцію.

Співробітники сектору карного розшуку опитали ймовірних свідків, дізналися місцезнаходження та затримали зловмисника. Крадій зізнався, що викрадав та здавав речі до приймальні через брак коштів.

До Кальміуського відділення поліції звернувся 32-річний місцевий, у якого родич викрав з картки 2400 гривень. Зловмисник мав доступ до банківського рахунку, знав пін-код. Тому коли дізнався, що племінник отримав платню, зняв всі кошти з картки.

Того ж дня у різних районах міста поліцейські затримали крадіїв продуктів з супермаркетів.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.