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За місяць вилучено 8 гранат у місцевих мешканців

Опубликовано 25 Июн 2019

2fffПротягом місяця на території Маріуполя та Мангушського району тривали заходи щодо протидії незаконному обігу зброї та вибухівки. Оперативники проводили обшуки та навіть контрольну закупку, в ході якої було викрито мешканця Мангушського району, який збув боєприпаси іншому жителю. 

Оперативно-профілактичні заходи «Зброя-Вибухівка» тривали з 20 травня по 20 червня.  Всього поліцейськими було вилучено: 5 одиниць вогнепальної зброї, 1292 боєприпаси, 1253 із  яких набої різного калібру, а 8 з них — гранати. Також було вилучено майже кілограм вибухової речовини.

За результатами проведення практичного етапу до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29 фактів за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Крім цього, 16 громадянам вже  повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї та вибухівки.

Поліція нагадує, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена кримінальна відповідальність за ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

 

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