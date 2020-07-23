За надану послугу таксист отримав ножові поранення

За надану послугу таксист замість грошей отримав ножові поранення, які коштували йому життя. Неповнолітній пасажир сховав тіло водія, а його автівку того ж дня продав. За вчинений злочин фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно за допомогою до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що декілька днів тому безвісно зник її чоловік, який працює таксистом. За словами заявниці, він поїхав на замовлення й не повернувся.

У результаті слідчо-оперативних дій оперуповноважені Мангуша встановили обставини зникнення чоловіка, а згодом – і причини його загибелі.

Як з’ясували правоохоронці, днями 53-річний водій таксі, вирушив до одного з селищ сусідньої області за пасажиром — мешканцем Волноваського району, 2003 року народження. Поліцейські встановили його особу та розшукали.

Під час опитування пасажир зізнався, що в дорозі між ним та водієм стався конфлікт з приводу оплати за проїзд. Під час сварки замовник тричі вдарив чоловіка ножем, від чого той помер на місці. Тіло таксиста хлопець сховав у очереті неподалік дороги в районі с. Ольгінки, а його автомобіль того ж дня продав своїм знайомим.

На місці злочину поліцейські виявили тіло загиблого. Його автомобіль було вилучено у нових власників. Підозрюваного затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі триває досудове розслідування.

За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.