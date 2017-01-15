За неделю с заявлениями о краже обратились 17 граждан

Всего за неделю к полицейским с заявлениями о незаконном завладении средствами обратились 17 граждан. Больше всего — 9 сообщений зарегистрировано в Левобережном отделении полиции.

«Лидерами» по видам мошенничеств являются приобретение товаров через сеть Интернет и предоставление услуг. Трижды жители теряли свои мобильные телефоны из-за собственной доверчивости: незнакомцы под предлогом осуществления звонка скрывались с мест происшествий вместе со средствами связи. Общая сумма материального ущерба составила более 46 000 гривен.

Так, 12 января в полицию Левобережья поступило сообщение о том, что больше недели назад потерпевшая перечислила за приобретенный через Интернет телефон почти 1500 гривен. Ни денег, ни товара женщина так и не получила.

Двумя днями ранее жительница того же Левобережного района в разговоре с лже-банковским сотрудником сообщила заветные цифры своего счета, с которого в дальнейшем были сняты почти 10 000 гривен.

По всем фактам начаты досудебные расследования по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители еще раз напоминают жителям и гостям города о необходимости проверять любую информацию и не доверять цифры и коды незнакомцам.