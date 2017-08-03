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За образи та приниження дітей поліцейські притягнули до відповідальності мати

Опубликовано 25 Авг 2017

3_20170821_145140Недоглянуті, брудні діти віком від 2 до 14 років, антисанітарія в оселі. Однак найстрашніше, що замість материнської ласки доньки чують від найріднішої людини на свою адресу лише нецензурну лайку.

Перевіряючи родини, що потрапили у складні життєві обставини, які перебувають на обліку в соціальних службах, правоохоронці дізналися про сім’ю  з 5 дітьми.

Під час перевірки співробітники поліції з’ясували, що п’яна мати часто береться «виховувати» дітей, використовуючи нецензурні висловлювання.

Після спілкування з жителькою Маріуполя поліцейські були змушені викликати на адресу соціальну службу для постановки родини на облік.

З жінкою проведено профілактичну бесіду. Вона притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення насильства у сім’ї).

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