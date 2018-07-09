За останню добу в регіоні виявлено 17 водіїв напідпитку

Кожен зупинений керманич – це чиєсь врятоване життя. Всього ж з початку року притягнуто до відповідальності понад 1800 осіб, що сіли за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

«Я не спеціально, попросили відігнати заправити», «я ж тут близько», або й зовсім «я не пив, але до медзакладу не поїду», — такі відповіді не рідкість для поліцейських, які зупинили автівку з п’яним водієм для перевірки. Транспортний засіб «виляє» дорогою, створюючи загрозу для інших учасників дорожнього руху, а в салоні авто порожня пляшка з-під спиртного. На спеціальному приборі правоохоронця – 2,4 промілле, відповідальності за чужі життя у керманича – 0.

Так у Мирнограді о 12-й ночі групою реагування поліції було зупинено мешканця 1981 року народження, який рухався напівпорожніми вулицями на автомобілі марки «Део». Спецприлад показав більше 2-х проміле. Чоловіка відсторонено від керування та притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

А в Добропільському районі водій 1975 року народження, який також сів за кермо напідпитку, від проходження медичного огляду відмовився. Однак відносно нього також складено протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Всього ж з початку року поліцейські виявили понад 1800 таких водіїв, з них близько 30 перебували під дією наркотиків.