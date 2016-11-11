За побиття 9-річної дитини поліцейські притягнули до відповідальності її вітчима

Дівчинка із забиттям м’яких тканин голови та саднами була доставлена в лікарню. Наразі їй призначене амбулаторне лікування. Відносно агресора складений адміністративний протокол за насильство в родині, сім’ю взято на постійний контроль.

Повідомлення про побиття дитини надійшло на лінію 102 від небайдужої місцевої жительки. За викликом виїхали інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції.

З’ясувалося, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння ударив свою маленьку падчерку по голові. Мати дитини у цей час перебувала поряд, разом з чоловіком вони вживали спиртні напої.

Дівчинку було доставлено до міської лікарні із забиттям м’яких тканин голови та садном плечового суглобу. Постраждалій надано медичну допомогу.

Співробітники поліції провели із домашнім насильником профілактичну бесіду та повідомили про виявлену родину у службу по справах дітей та Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

Кривдник притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).

Щодо матері також складено адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські взяли родину на контроль та відтепер постійно перевірятимуть безпеку дитини в сім’ї.

За поточні 5 місяців співробітники ювенальної превенції поліції Маріуполя виявили 23 факта вчинення домашнього насильства відносно дітей.