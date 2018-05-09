За побиття подруги 15-річну дівчину притягнули до відповідальності

Конфлікт між двома дівчинами стався на грунті закоханості в одного хлопця. Неповнолітні не змогли вирішити суперечку мирним шляхом та вдалися до фізичного насилля.

До чергової частини Лівобережного відділення надійшло повідомлення про бійку між двома 15-річними дівчинами.

Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що тривалий час назад на грунті ревнощів між дівчатами виникла неприязнь. Школяркам подобався один самий хлопець, вирішити самостійно чи за допомогою дорослих однолітки не змогли.

У той вечір підлітки випадково зустрілися на вулиці, розв’язалася бійка. «Підтримати» дівчат прийшли друзі та знайомі обох школярок.

Наразі поліція встановлює всіх учасників бійки.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з двома дівчинами. Пояснили, що кожне правопорушення тягне за собою кримінальне або адміністративне покарання. Також інспектори провели бесіду з батьками неповнолітніх та зауважили, що дітям потрібно приділяти більше уваги, цікавитися інтересами та дозвіллям.

За даним фактом щодо організаторки конфлікту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 1 року позбавлення волі.

Треба відзначити, що наразі у всіх навчальних закладах вводиться трирівнева модель профілактики правопорушень серед дітей. До вирішення конфлікту залучаються діти-медіатори, які є посередниками у конфлікті та допомагають вирішити його на початкових стадіях.