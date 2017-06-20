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За последние сутки четверо жителей Мариуполя не досчитались 24 000 гривен

Опубликовано 21 Июн 2017

мошенничкредитТрижды за прошедшие 24 часа граждане доверяли судьбу своих финансовых сбережений представителям службы безопасности банков, а пенсионерка поверила в правдоподобность схемы с получением бесплатной гуманитарной помощи от двух псевдосотрудников социальных служб. Потерпевшие — жители Центрального и Левобережного района возрастом от 22 до 79 лет. По всем фактам начаты досудебные расследования.

Доверчивые граждане, потеряв бдительность и рассчитывая на порядочность своих собеседников, выполнили все условия договоренностей, а взамен остались ни с чем.

«Вас приветствует служба безопасности банка, Ваша карта заблокирована», именно такая фраза прозвучала вчера в трубках мобильных телефонов жителей Центрального и Левобережного районов Мариуполя. Мошенники действовали по стандартной схеме — представившись сотрудниками службы безопасности финансового учреждения, сообщили жертвам, что их кредитные карточки заблокированы.

В процессе разговора, мошенники узнали их персональные данные, а под предлогом осуществления операций по разблокировке банковского счета опустошили в течение дня их счета. Таким образом злоумышленники положили в свои карманы 14 000 гривен.

А вот 79-летняя пенсионерка поверила в щедрость двух псевдоработников социальных служб. Мошенники сказали бубушке, что принесли ей гуманитарную помощь и попросили ее разменять поддельнную купюру в тысячу евро. Не разглядев аферы, женщина сама отдала в руки злоумышленников 9 тысяч гривен.

Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.  Полицейские работают над установлением личностей мошенников и привлечением их к ответственности.

Правоохранители в который раз обращаются к жителям города  с просьбой не доверять свои персональные данные неизвестным лицам, а все банковские операции осуществлять исключительно в филиалах финансовых учреждений. Если все же вы стали жертвой мошенников, немедленно звоните на 102 или обращайтесь непосредственно в ближайшее  отделение полиции.

 

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