За поточний місяць маріупольці здали до поліції більше 140 одиниць зброї

Протягом жовтня мешканці Маріуполя та Мангушського району мали можливість принести до територіальних підрозділів поліції зброю, боєприпаси чи вибухові пристрої. Згідно з діючим законодавством усіх бажаючих позбутися смертоносних предметів було звільнено від кримінальної відповідальності.

З 1 жовтня на території Маріуполя та Мангушського району тривав місячник добровільної здачі зброї. У рамках превентивних заходів громадяни принесли до поліції спецзасоби, рушниці та набої. Відповідно до ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України усі вони звільнені від відповідальності.

Так, з початку місяця мешканці Маріуполя та передмістя здали до поліції понад 140 одиниць зброї, 19 з яких – раніше незареєстрованих.

Місячник добровільної здачі зброї завершений, однак заходи щодо протидії обігу нелегальної зброї тривають. Поліція закликає жителів здавати в підрозділи дозвільної системи та органів поліції за місцем проживання зброю і боєприпаси, які зберігаються незаконно. Можливість звільнитися від кримінальної відповідальності зберігається.