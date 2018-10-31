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За поточний місяць маріупольці здали до поліції більше 140 одиниць зброї

Опубликовано 01 Ноя 2018

UAMbH99iПротягом жовтня мешканці Маріуполя та Мангушського району мали можливість принести до територіальних підрозділів поліції зброю, боєприпаси чи вибухові пристрої. Згідно з діючим законодавством усіх бажаючих позбутися смертоносних предметів було звільнено від кримінальної відповідальності.

З 1 жовтня на території Маріуполя та Мангушського району тривав місячник добровільної здачі зброї. У рамках превентивних заходів громадяни принесли до поліції спецзасоби, рушниці та набої. Відповідно до ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України усі вони звільнені від відповідальності.

Так,  з початку місяця мешканці Маріуполя та передмістя здали до поліції понад 140 одиниць зброї, 19 з яких – раніше незареєстрованих.

Місячник добровільної здачі зброї завершений, однак заходи щодо протидії обігу нелегальної зброї тривають. Поліція закликає жителів здавати в підрозділи дозвільної системи та органів поліції за місцем проживання зброю і боєприпаси, які зберігаються незаконно. Можливість звільнитися від кримінальної відповідальності зберігається.

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