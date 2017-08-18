За повідомленням з мобільного додатку поліцейські врятували немовля

Перехожа скористалася кнопкою екстреного виклику поліції, коли побачила чоловіка, що ледь тримався на ногах, з дитячою каляскою. Аби горе-батько не забув про дитину дорогою додому, або не заснув де-інде, жінка сповістила про це правоохоронців. Наряд, що прибув за вказаною адресою, викликав матір.

Мобільний додаток «Поліція 102» було розроблено в рамках комплексної системи регіональної безпеки та підключено до загальної базиUASC. Ідейно він був розрахований для дітей, але ним успішно користуються і дорослі. Перевірка автотранспорту на предмет угону, батьківське піклування, розділ новин – кожна з виведених функцій вже неодноразово доводила свою ефективність.

Вчора близько 17-ї години мешканка Маріуполя скористалася функцією «Свідок». До Єдиного аналітичного сервісного центру надійшла інформація про те, що у Приморському районі вулицями блукає чоловік, що перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння, з немовлям. Аби попередити можливі трагічні наслідки, жінка викликала поліцейських.

Наряд правоохоронців застав батька за вказаною адресою. Каляска з 9-місячною дитиною в цей час знаходилася на проїжджій частині. Будь-якої миті могло статися непоправне.

Негайно на місце події було викликано матір чоловіка. Родину взято під нагляд співробітників ювенальної превенції поліції.

Поліція Донеччини вдячна мешканцям за активну громадянську позицію і за співпрацю з правоохоронцями.