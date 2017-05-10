За прошедшие двое суток полицейские трижды изымали наркотики на лавтовокзале

Амфетамин в зарядке от мобильного, конопля в багаже ​​и кармане — усиленные наряды полиции, задействованные на дежурствах на стратегически важных объектах, изымали запрещенные вещества, как у мариупольцев, так и гостей промышленного города. По всем фактам начаты досудебные расследования.

9 мая во время несения службы внимание наряда привлек мужчина, который нервно ждал автобус. Осмотр его вещей показал причину волнений. В кроссовке мужчина прятал сверток из фольги с белым порошком. Аналогичная находка была обнаружена и в зарядке от телефона, которая должна была направляться в Николаев. Мариуполец поясняет, что найти наркотик, спрятанный в дереве в местном парке, его попросил знакомый. Платой за услугу стала доля порошка, которую курьер отсыпал себе и спрятал в обувь.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, является ли этот факт частью схемы по продаже запрещенного вещества, и в случае подтверждения, установить личности продавца и конечного потребителя наркотического багажа.

В этот же день еще один посетитель автовокзала попал в поле зрения полицейских. Только с одного взгляда на него было понятно — мужчина находится под действием наркотика. Кроме того, что час назад он употребил коноплю, еще один сверток «на потом» изъяли правоохранители при поверхностном осмотре.

А 8 мая житель оккупированного Енакиево, приехав в командировку на работу, прихватил с собой пакет с наркосодержащим растением, которое самостоятельно сорвал и подготовил для употребления в свободное от работы время.

Все факты квалифицированы по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.